Nel decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, in vigore da oggi, fondi per la transizione energetica nelle industrie e per la riconversione occupazionale nelle zone delle centrali a carbone.

Entra in vigore oggi il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri (allegato in basso) e noto anche come decreto Rider. Oltre ad affrontare fronte varie crisi industriali, in corso in diverse aree del Paese, e […]

