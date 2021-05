L’Italia ha ritorni economici ottimi per il fotovoltaico, sia per la taglia commerciale che per i grandi impianti a terra, ma la competitività del solare potrebbe essere molto più elevata agendo su costo del denaro e permitting. L’accesso ai capitali pesa, infatti, per il 20% del costo dell’energia da FV nel suo ciclo di vita […]

