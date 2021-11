La Regione Lazio ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di Programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica. Sono beneficiari della misura le ATER (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale) e i Comuni del Lazio proprietari di immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. È possibile anche presentare proposte di intervento su immobili in proprietà mista pubblico/privata, unicamente […]

Potrebbe interessarti anche: