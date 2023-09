La Regione Lazio assegna contributi per costruire o ristrutturare spazi per l’infanzia in contesti aziendali. Il bando (allegato in fondo) ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro e si rivolge ad aziende, private o a partecipazione pubblica, e agli enti dipendenti e strumentali della Regione Lazio, costituiti in qualsiasi forma. L’agevolazione consiste in […]

