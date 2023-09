La Regione Lazio assegna contributi agli agricoltori per creare o sviluppare attività extra agricole, che riguardano anche interventi per l‘efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile. Il bando (allegato in fondo) ha un budget di 12 milioni di euro, a valere sul PSR 2014-2020, operazione 6.4.1. L’aiuto economico è diretto agli agricoltori che vogliono […]

