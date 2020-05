C’è anche Enel nel gruppo di utility e associazioni europee – dieci in tutto – che hanno chiesto a Bruxelles di promuovere gli investimenti nell’idrogeno “pulito”, cioè quello prodotto al 100% da fonti rinnovabili elettriche come l’eolico e il fotovoltaico. In una lettera inviata al vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, i firmatari sostengono che […]

