Dopo tante incertezze e passi indietro, l’alba del fotovoltaico galleggiante in Italia è finalmente arrivata? Lo fanno sperare notizie che arrivano dal Veneto, dove la società Upsolar Italia, ha appena inaugurato un impianto da 27 kW, in un laghetto nel comune di Meolo (VE). «27 kW?!» diranno in molti «E che sono di fronte ai […]

Potrebbe interessarti anche: