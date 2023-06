Il centro alpino di Annecy, situato nell’area francese dell’Alta Savoia, è noto per la sua elevata attrattività turistica e la vicinanza a molte stazioni sciistiche di eccellenza. Uno dei principali punti d’interesse della località è senza dubbio il suo lago, che crea una vista mozzafiato per qualsiasi visitatore che entri per la prima volta, e […]

