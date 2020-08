Per rispondere alle direttive comunitarie, i titolari di attività economiche che utilizzano impianti a biomassa devono installare adeguati sistemi di abbattimento delle emissioni di polveri sottili, entro e non oltre il 18 agosto 2021. Lo stabilisce una legge regionale della Campania, la n. 36 del 3 agosto 2020 (allegata in basso), che definisce alcune misure […]

