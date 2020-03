E’ ornai cosa nota che con la conversione in legge del decreto Milleproroghe (legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.51 del 29 febbraio 2020, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 1621, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini […]

Potrebbe interessarti anche: