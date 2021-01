La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, ha approvato un contributo di 8 milioni a fondo perduto alle cinque Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (Aler), volto all’installazione di impianti fotovoltaici. Più in dettaglio, si legge in una nota della Regione, grazie al contributo saranno installati almeno 4 MW di impianti fotovoltaici […]

