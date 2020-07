La Commissione europea ha deciso di mantenere i dazi sul vetro solare (cioè il vetro usato per costruire i pannelli fotovoltaici) proveniente dalla Cina, con il regolamento EU 2020/1081 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi link in basso). Questi dazi compensativi erano stati introdotti per la prima volta nel 2014; a maggio del 2019 […]

Potrebbe interessarti anche: