L’Emilia-Romagna punta a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici sulle ex discariche. Lo stabilisce la risoluzione approvata dall’Assemblea legislativa della Regione (link in basso), citando un documento di Legambiente dove si parla di una cinquantina di discariche dismesse, che in totale potrebbero accogliere circa 60 MW di impianti fotovoltaici (la superficie complessivamente disponibile per l’installazione di […]

Potrebbe interessarti anche: