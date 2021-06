Via libera dei 27 alla versione definitiva del Just Transition Fund: ieri, con l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio Ue, si è concluso formalmente l’iter per il fondo europeo che supporterà le regioni più colpite dalla transizione energetica. Il JTF avrà una dotazione totale di 17,5 miliardi (a prezzi 2018) per gli anni 2021, […]

Potrebbe interessarti anche: