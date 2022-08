Al 30 giugno 2022 risultano installati complessivamente in Italia 122.279 sistemi di accumulo (SdA), per una potenza complessiva di 720 MW e una capacità massima di 1.361 MWh. A questi si aggiungono gli impianti di Terna per complessivi 60 MW e 250 MWh. Questi i numeri aggiornati da Anie Rinnovabili nel suo Osservatorio sistemi di […]

