In Italia diventa sempre più concreta la possibilità di sviluppare grandi parchi eolici offshore. AvenHexicon – joint venture 50:50 tra il gruppo svedese Hexicon e la società italiana Avapa Energy – ha ottenuto da Terna i vari permessi di connessione per sei progetti eolici galleggianti al largo delle coste sarde, siciliane e pugliesi, per complessivi 7,1 […]

Potrebbe interessarti anche: