In Italia nei primi sei mesi del 2022 si sono installati complessivamente 1.211 MW di nuova potenza da rinnovabili, quasi esclusivamente da fotovoltaico (1.061 MW), in crescita del 168% rispetto allo stesso periodo del 2021. I dati arrivano dal consueto Osservatorio Fer di Anie Rinnovabili, sulla base dei dati Gaudì-Terna. Il fotovoltaico, in particolare, ha […]

