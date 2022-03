Lentezza degli iter autorizzativi, atteggiamenti contraddittori di Regioni e Soprintendenze e assenza di programmazione tengono attualmente fermi in attesa di permesso 25 GW di eolico e 34 GW di fotovoltaico in Italia. Questi, in sintesi, i dati salienti del Renewables Goals Index, uno strumento creato da Public Affairs Advisors ed Elemens, due società di consulenza specializzate, […]

