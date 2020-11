Isolanti termici per edilizia – Linee guida per la definizione dei ruoli e delle modalità di utilizzo e posa in opera, questo il titolo della nuova norma Uni/TR 11800:2020 entrata in vigore lo scorse 29 ottobre. Si tratta di un rapporto tecnico che – leggiamo dal sito Uni – specifica le linee guida finalizzate a […]

Potrebbe interessarti anche: