L’eolico offshore, con un primo semestre 2020 da record, ha trainato gli investimenti globali in fonti rinnovabili, che invece sono diminuiti negli altri settori (solare, eolico a terra, biomasse). Questo il dato più rilevante che emerge dalle analisi di Bloomberg New Energy Finance (BNEF) riferite al periodo gennaio-giugno 2020. Gli stessi mesi in cui in […]

