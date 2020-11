Terna ha aperto una consultazione sulle nuove regole per il servizio di interrompibilità istantanea nel triennio 2021/2023, con termine per l’invio delle osservazioni al prossimo 2 dicembre. In particolare, le modifiche, riguardano: definizione di prodotti distinti in base alla durata temporale (prodotto triennale, prodotto annuale, prodotto trimestrale, mentre resta confermato il prodotto mensile per le […]

