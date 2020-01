Con riferimento al “Regolamento per l’approvvigionamento a termine delle risorse interrompibili istantaneamente e di emergenza nel triennio 2018 – 2020”, Terna procederà all’approvvigionamento di 68 MW di risorse interrompibili istantaneamente localizzate nell’area Continente con validità per il solo mese di febbraio 2020. L’azienda lo rende noto aggiungendo che, con la stessa procedura, verranno assegnate per […]

Potrebbe interessarti anche: