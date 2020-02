Terna ha pubblicato sul proprio sito i risultati delle assegnazioni di risorse interrompibili istantaneamente localizzate nelle aree Sicilia e Sardegna, con validità per il periodo 1 marzo – 31 dicembre 2020. Per la Sardegna: Per la Sicilia: Esiti assegnazione 1 marzo-31 dicembre 2020 – Area Sicilia Esiti assegnazione 1 marzo-31 dicembre 2020 – Area Sardegna […]

