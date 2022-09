Terna ha pubblicato gli esiti della procedura d’asta per l’approvvigionamento di risorse interrompibili istantaneamente, per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2022. Per l’Area Continente sono stati assegnati 335 MW rispetto ai 500 disponibili, con una remunerazione annua di 105.000 €/MW. Di questi, 118 MW sono stati assegnati al Consorzio X-Response. Seguono, nelle prime posizioni della […]

Potrebbe interessarti anche: