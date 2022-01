Terna ha pubblicato gli esiti dell’asta per l’approvvigionamento di risorse interrompibili istantaneamente con validità per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022. Dei 757 MW disponibili ne sono stati assegnati 540 così suddivisi: 500 MW per l’Area Continente, con una remunerazione annua di 50.000 €/MW. Sono stati poi collocati 32 MW per l’Area Sicilia […]

