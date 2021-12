Nei primi nove mesi del 2021 si sono connessi 809 MW di nuova potenza da rinnovabili, il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2020: 607 MW per il fotovoltaico (+20%), 179 MW per l’eolico (+229%) e 22 MW per l’idroelettrico (-63%). Nel terzo trimestre 2021, infatti, le nuove installazioni di fotovoltaico, eolico, idroelettrico […]

Potrebbe interessarti anche: