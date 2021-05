Dal primo gennaio al 31 marzo 2021 in Italia si sono installati 174 MW di nuova potenza da fotovoltaico. Il dato arriva da Terna che mostra come a fine marzo la capacità cumulativa installata è arrivata a 21,804 GW contro i 21,629 censiti al 31 dicembre 2020 (cliccare qui o sul grafico sotto per tutti […]

