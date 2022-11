L’Agenzia per la Coesione territoriale concede contributi alle imprese manifatturiere che ricadono nelle aree deindustrializzate del Lazio e delle Marche che investono per potenziare o riqualificare gli insediamenti produttivi nuovi o esistenti. Il decreto (allegato in basso) è stato adottato per contrastare il fenomeno della deindustrializzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 136 milioni di euro: 48 […]

Potrebbe interessarti anche: