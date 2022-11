Dal 15 novembre la Regione Liguria aprirà per pochi giorni un bando da 2,5 milioni di euro destinati alle imprese che investono in progetti di innovazione finalizzati all’efficientamento energetico. Il bando (allegato in basso) rientra nel Por Fesr 2014-2020 Azione 1.1.3 “Sostegno alla innovazione per l’efficientamento energetico” e ha una retroattività al 1° gennaio 2022. […]

