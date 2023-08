Il Dipartimento per lo Sport del Governo italiano ha pubblicato l’Avviso “Sport e Periferie 2023” per migliorare le infrastrutture sportive, anche attraverso la riqualificazione energetica. Il bando (allegato in fondo) ha un budget di 75 milioni di euro ed è rivolto ai progetti dei Comuni con meno di 100mila abitanti. Gli ambiti di intervento riguardano: la […]

