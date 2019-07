Le statistiche aggiornate dall’Agenzia per la cooperazione dei regolatori energetici europei. In Italia otto iniziative sono state riprogrammate.

Molti progetti europei d’interesse comune per l’elettricità e il gas (PCI, Projects of common interest) stanno subendo ritardi nella realizzazione. Come evidenzia l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori energetici europei (Acer) nel suo ultimo rapporto di monitoraggio (testo allegato in basso), che copre il periodo da febbraio 2018 a gennaio 2019, la data d’avvio di […]

