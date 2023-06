Esclusione del nucleare, sviluppo delle “Industry Valley” europee dedicate alle energie pulite, utilizzo dei ricavi ETS per finanziare i progetti, riduzione degli oneri burocratici. Sono le principali novità previste per il regolamento Ue sulle tecnologie a zero emissioni, il cosiddetto “Net Zero Industry Act” (Nzia) presentato a marzo dalla Commissione europea. Ricordiamo che il provvedimento […]

