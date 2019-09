Le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definite con provvedimenti ministeriali in corso di approvazione.

Sono in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i due decreti del ministero dello Sviluppo Economico con cui vengono rilanciati gli interventi agevolativi in favore dei grandi progetti di R&S, con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 500 milioni di euro. Il primo decreto rifinanzia su tutto il territorio nazionale interventi agevolativi a favore delle […]

