L’associazione di categoria europea dell’eolico, WindEurope, esce nuovamente allo scoperto per criticare la strategia europea Net-Zero Industry Act (NZIA) sul rafforzamento del settore industriale e delle catene di approvvigionamento delle tecnologie per la transizione energetica. Il NZIA, presentato dalla Commissione Ue a marzo insieme al Critical Raw Materials Act (vedi Industrie net zero: i nuovi […]

