Ci sono conferme e sorprese nella nuova edizione (la cinquantaseiesima) dell’indice pubblicato due volte l’anno da Ernst & Young (EY) per misurare l’andamento delle fonti rinnovabili in 40 Paesi. Qui sotto la grafica di EY con i risultati principali delle loro analisi (cliccare sopra per ingrandire). Al primo e secondo posto del Recai 56 (Renewable […]

Potrebbe interessarti anche: