“È violato il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, espresso dall’art. 3 della Costituzione, in quanto la norma censurata… determina un’illegittima disparità di trattamento tra situazioni simili, laddove… non contempla la ‘riammissione’ agli incentivi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, diversi da quelli che producono energia eolica…”. Questo è uno dei passaggi […]

Potrebbe interessarti anche: