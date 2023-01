Lunedì prossimo, 30 gennaio, aprirà il primo bando per l’accesso agli incentivi per l’immissione di biometano nella rete del gas naturale, che ammontano complessivamente a 1,7 miliardi di euro (vedi anche QualEnergia.it, “Incentivi Pnrr biometano, online il bando per la prima procedura“). Per agevolare la valutazione della riduzione di emissioni di gas a effetto serra, […]

Potrebbe interessarti anche: