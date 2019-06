Domande dall'8 luglio al 9 settembre 2019. Il bando e la documentazione.

La Regione Lombardia ha pubblicato un bando da 1.000.000 di euro per l’assegnazione, nel 2019, di contributi a fondo perduto ai cittadini che investono nella rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati e per il corretto smaltimento. Sarà possibile inviare le domande dall’8 luglio al 9 settembre 2019. Sono ammesse […]

