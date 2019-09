Le indicazioni del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente e due delibere Arera sul DM 4 luglio 2019.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato le istruzioni per l’accesso agli incentivi del decreto 4 luglio 2019, noto come”Fer 1″ da parte degli impianti mini-idro. Come i nostri lettori sanno, il decreto impone a questo tipo di impianti il rispetto delle norme sul deflusso minimo vitale, che dovrà essere confermato da adeguati “elementi […]

Potrebbe interessarti anche: