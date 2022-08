Il Consiglio di Stato si è espresso in favore del Gse in un lungo contenzioso che vedeva protagonisti il Gestore dei servizi energetici e la società Milis Energy, in merito agli incentivi percepiti da due impianti della società che usufruivano secondo il Gse “impropriamente” della maggiorazione riservata agli impianti fotovoltaici integrati su serre agricole. Per […]

