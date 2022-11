Dal prossimo 28 novembre 2022, il Ministero delle imprese e del made in Italy assegnerà contributi alle imprese che investono in settori produttivi connessi a moduli fotovoltaici innovativi, aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, accumulo elettrochimico. Con la pubblicazione del Decreto direttoriale 16 novembre 2022 (allegato in basso) è stata infatti comunicata la riapertura del bando per cui […]

