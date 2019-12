Il provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale stanzia complessivamente 265.000.000 euro per investimenti coerenti con il piano Impresa 4.0. Presto online le date dei bandi.

È in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia 265.000.000 euro per investimenti delle PMI in innovazione ed economia circolare. Parliamo del DM 30 ottobre 2019, allegato in basso, con cui il MiSE stabilisce “termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la […]

