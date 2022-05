Nell’ottavo bando del Fer 1 (dm 4 luglio 2019) per aste e registri del Gruppo A, che riguardano gli impianti eolici e fotovoltaici, sono stati assegnati in totale oltre 386 MW, mentre per le aste e i registri del Gruppo B, relative agli impianti idroelettrici, sono risultati in posizione utile impianti per 3,5 MW. È […]

Potrebbe interessarti anche: