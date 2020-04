Non sarà più necessario l’invio delle fatture per attestare l’immissione in consumo nei trasporti del biometano. Lo rende noto il Gse, con una nota pubblicata sul proprio sito, specificato che la disposizione è in deroga a quanto previsto dalle Procedure Applicative del DM 2 marzo 2018, riguardo alla documentazione da presentare mensilmente al Gse ai […]

