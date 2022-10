Procede a rilento l’iter normativo e burocratico che porterà all’erogazione degli incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni e per la riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive. Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 4 ottobre, i due Dpcm approvati il 4 agosto scorso dal MiSE (allegati in basso) che prevedono gli […]

Potrebbe interessarti anche: