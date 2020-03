Resterà aperto fino al 3 maggio prossimo il bando della Regione Marche che stanzia 890.266,57 euro per l’acquisto da parte dei Comuni di veicoli elettrici e sostenibili (auto, navette/autobus, scuolabus) per finalità amministrative, trasporto scolastico, trasporto collettivo e/o con finalità turistiche locali. I veicoli – si spiega nel testo, allegato in basso – devono essere […]

