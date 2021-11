È in Gazzetta Ufficiale e in vigore da ieri, 7 novembre, il decreto sul Recovery Plan, ora decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Il decreto, ricordiamo, è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso […]

