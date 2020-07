Con la legge regionale n. 27 del 3 luglio 2020, il Veneto ha introdotto nuove disposizioni per quanto riguarda le concessioni idroelettriche. In particolare, la legge prevede l’obbligo, per i soggetti titolari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, di fornire gratuitamente ogni anno alla Regione (dal 2021) una data quantità di energia: 220 kWh per […]

