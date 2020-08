Il fotovoltaico su aree agricole è un tema che entra in tutte le discussioni che riguardano lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia e gli obiettivi del PNIEC (Piano nazionale su energia e clima al 2030). Servono almeno 32 GW di nuovo fotovoltaico in dieci anni e per installare tutta questa potenza non basteranno tetti […]

Potrebbe interessarti anche: