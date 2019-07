Approvato dal consiglio regionale il provvedimento che semplifica gli interventi per ricostruire e potenziare gli impianti esistenti, oltre a promuovere la produzione dell’idrogeno. I punti principali e il testo completo.

Favorire il potenziamento degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti è l’obiettivo principale – oltre alle misure per promuovere la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno – della proposta di legge (testo allegato in basso) appena approvata dal consiglio regionale della Puglia. Il cosiddetto “repowering” delle fonti rinnovabili è un tema ampiamente discusso in Italia: finora gli interventi […]

